In der Hamburger Innenstadt: Am Rathaus: Passanten finden Leichnam im Wasser

Neustadt –

An der Schleusenbrücke, in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Rathaus, ist am Mittwochmittag ein Leichnam aus dem Wasser geborgen worden.

Passanten waren auf den leblosen Körper aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr über den Notruf alarmiert. Die Beamten hievten den Leichnam anschließend auf eine Trage.

Am Rathaus in Hamburg: Passanten finden Leiche im Wasser

In der Rechtsmedizin sollen nun Identität und Todesursache geklärt werden. Beides ist bisher noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt. (dg)