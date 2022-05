In Billstedt: Plötzlich steht ein Mini in Flammen

In Billstedt ist am Samstagmittag ein Mini-Cooper in Brand geraten. Das Auto war in einer Wohnstraße geparkt. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug an und brachte den Brand nach gut 15 Minuten unter Kontrolle.

Der Notruf ging laut Feuerwehr gegen 11.40 Uhr in der Einsatzzentrale ein. Der Anrufer meldete Qualm im Motorraum eines in der Edvard-Munch-Straße geparkten Autos. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen bereits in Flammen.

Billstedt: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Die angerückte Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Dennoch entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Vermutet wird ein technischer Defekt. Aber auch Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.