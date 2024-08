In Billstedt: Mann bedroht spielende Kinder mit Waffe – SEK rückt an

Großeinsatz am Freitagabend in Billstedt. Dort soll ein Mann vor einem Haus spielende Kinder mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Kinder liefen erschrocken zu ihren Eltern, die die Polizei über die Bedrohung alarmierten. Das SEK rückte an.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 21 Uhr an der Steinbeker Marktstraße Ecke Öjendorfer Weg. Dort hatten Kinder auf dem Rasen vor einem Wohnhaus herumgetollt worüber sich ein Bewohner (64) offenbar sehr geärgert hat. Er soll die Kinder vom Balkon aus versucht haben, wegzuscheuchen und dazu mit einer Pistole gedroht haben. Die Eltern riefen die Polizei.

SEK überwältigt Mann in Wohnung

Eintreffende Beamte fanden den Mann, der immer noch mit einer Waffe herumfuchtelte. Als er die Polizisten erblickte, warf er die Waffe nach ihnen – woraufhin das SEK angefordert wurde. Die Spezialeinheit überwältigte den 64-Jährigen und nahm ihn fest. Ein Alkoholtest ergab 2,16 Promille.