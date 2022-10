Hamburger Schnellstraße: Auto kippt um – Fahrer schwer verletzt

Ein Unfall in Harburg hat am frühen Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen auf der B75 geführt. Der Fahrer eines VW Polo hatte hier die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kippte auf die Seite, Feuerwehrmänner befreiten den schwer verletzten Fahrer.

Zu dem Unfall kam es laut Feuerwehr gegen 7.35 Uhr in der Auffahrt Harburg-Mitte in Richtung Süden. Hier wollte ein 30-Jähriger auf die B75 steuern. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto in der engen Kurve von der Straße ab und kippte auf die Seite.

Feuerwehr befreit verletzten Fahrer aus Auto

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und einem Notarzt an. Nachdem die Retter den benommenen Fahrer durch die Frontscheibe seines Autos gerettet hatten, wurde er vom Notarzt versorgt und kam in eine Klinik. Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde die Auffahrt gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.