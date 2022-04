In 30er-Zone: BMW-Fahrer hinterlässt Schneise der Verwüstung – und flieht

Ein BMW hat sich bei einem Verkehrsunfall an der Stresemannallee in Lokstedt mehrfach überschlagen und dabei geparkte Autos komplett zerstört. Als Polizei und Feuerwehr am Einsatzort ankamen, war der Fahrer schon weg.

Das teilte der Lagedienst der Hamburger Polizei am Sonntagmorgen mit. Der Unfall hatte sich demnach nur wenige Stunden zuvor zugetragen: Gegen 1.40 Uhr soll der Fahrer – offenbar ein junger Mann, der mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war – in der 30er-Zone die Kontrolle verloren und eine Schneise der Verwüstung hinter sich gelassen haben. Mindestens acht Fahrzeuge wurden beschädigt, drei, darunter auch ein silberner neuwertiger Golf, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hamburg: BMW überschlägt sich mehrfach – Fahrer flüchtet

Als Rettungskräfte am Einsatzort ankamen, fehlte vom BMW-Fahrer jede Spur. An einer Bushaltestelle in der Nähe trafen die Beamten dann einen Mann mit einer blutenden Kopfverletzung an. „Dabei dürfte es sich um den flüchtigen Fahrer handeln“, sagte ein Lagedienst-Sprecher. „Ermittlungen hierzu dauern aber noch weiter an.“

Der junge Mann wurde in einem Rettungswagen von Sanitätern behandelt und soll in der Nacht zu den Vorwürfen geschwiegen haben. Derweil brachten Feuerwehrkräfte den auf dem Dach liegenden BMW wieder auf vier Räder. Über 150 Meter soll sich das Trümmerfeld gezogen haben, so die Polizei. Sachschaden: noch nicht beziffert. (dg)