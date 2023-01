In mehreren Bundesländern, darunter Hamburg, standen am frühen Dienstagmorgen Polizisten mitsamt Durchsuchungsbeschlüssen an der Türschwelle verschiedener Beschuldigter. Sie alle sollen Impfpässe gefälscht haben. Mit von der Partie: ein altbekanntes Gesicht aus der Querdenker-Szene und ausgerechnet Polizisten.

Insgesamt 22 Durchsuchungen meldete die Polizei in Hamburg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Bayern. Im Visier der Fahnder stand dabei ein Trio, bestehend aus einem 29-jährigen Hamburger und zwei Frauen (39 und 48), wohnhaft in Ahrensburg sowie Göppingen. Die restlichen Durchsuchungen erstreckten sich auf Menschen, die gefälschte Impfpässe bei den dreien gekauft haben sollen.

Polizei stellt Blanko-Impfpässe sicher