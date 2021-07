Immer der Nase nach …: Polizei findet Drogenplantage in Langenhorn

Langenhorn –

Sie war hinter einer Feuerschutztür verborgen, aber trotzdem nicht allzu clever versteckt: Die Polizei hat am Montagabend in Langenhorn eine Drogenplantage ausgehoben. Nachbarn hatten sich über Marihuana-Gerüche beschwert.

Die Duftspur führte die Polizei in dem Wohnhaus an der Wulffstwiete in den Keller.

Dort wurden sie dann hinter der Feuerschutztür fündig: Mehr als hundert Pflanzen zählte die professionelle Marihuanaplantage – mittendrin stand der mutmaßliche Betreiber.

Hamburg: Duftspur zu Marihuana-Plantage

Der 30-Jährige wurde festgenommen, neben den Pflanzen auch zwei so genannte Grow-Zelte, Wachstumslampen und eine Klimaanlage sichergestellt. Das Drogendezernat hat die Ermittlungen übernommen.