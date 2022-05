Im Vollrausch: Autofahrer rammt Pkw und überschlägt sich

Ein Unfall in Horn hat am Donnerstagabend für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Ein betrunkener Autofahrer hatte zunächst ein parkendes Fahrzeug gerammt und sich dann mit seinem Auto überschlagen. Er blieb unverletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 22.50 Uhr im Querkamp/Ecke Speckenreye. Hier war ein Mann (41) in seinem Madza unterwegs. Er war offenbar so betrunken, dass er kaum die Spur halten konnte. Laut Polizei fuhr der Fahrer dann auf die Motorhaube eines geparkten Audis, geriet dann in Schräglage und kippte auf das Dach.

Horn: Autofahrer hatte 2,69 Promille

Der Fahrer des Mazdas blieb bei dem Crash unverletzt. Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, hatte er sich bereits aus seinem Fahrzeug befreit.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab 2,69 Promille. Sein Führerschein und das Auto wurden sichergestellt.