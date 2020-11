Im Video: Hamburg-Ottensen: Hier kracht der Frachter in die Kaimauer

Ottensen -

Schwerer Elbe-Unfall in Hamburg: Am Mittwochmorgen hat ein Öltanker die Kaimauer beim beliebten Spazierweg in Neumühlen gerammt. Polizei und Feuerwehr rückten mit Booten zum Großeinsatz aus.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Nur die „Northsea Rational“, so der Name des Tankers, wurde schwer beschädigt, ebenso besagte Kaimauer. Im Video ist der Moment des Crashs festgehalten. Eine Stimme, die in der Sequenz zu hören ist: „Oh ne, Alter! Der ist da voll rein geknallt!“

Bei einem missglückten Wendemanöver auf der Elbe hat das Tankschiff die Kaimauer am Museumshafen gerammt. MOPO Foto:

Hamburg: Ölfrachter rammt Kaimauer – Großeinsatz auf der Elbe

Die Feuerwehr inspizierte das Wasser nach ausgelaufenen Stoffen. Laut eines Sprechers sei dem aber nicht so gewesen, der Tanker hätte nichts an Ladung oder Kraftstoff verloren.

Ein Boot der Wasserschutzpolizei vor dem beschädigten Ölfrachter. Röer Foto:

Laut Angaben der Polizei sollte das Schiff aus dem Köhlbrand kommend nach links flussabwärts fahren. Warum der Tanker dann aber weiter geradeaus fuhr, ist noch unbekannt.



Die beschädigte Kaimauer Höhe Neumühlen in Hamburg. Röer Foto:

Die Wasserschutzpolizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, der Frachter – der unter der Flagge Maltas unterwegs war und Biodiesel geladen hatte – wurde von einem Schlepper gesichert und dann zum Kronprinzkai gebracht.