Messerangriff im Stadtpark: Jugendlicher (19) niedergestochen

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend im Stadtpark (Winterhude) Opfer eines Raubüberfalls geworden. Drei junge Männer haben auf ihn eingetreten, einer stach dem 19-Jährigen in den Rücken. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Die Messerattacke soll sich laut Polizei gegen 23.40 Uhr im südlichen Bereich des Stadtparksees zugetragen haben. Hier sei ein 19-Jähriger unvermittelt von drei jungen Männern angegriffen und zu Boden gestoßen worden. Während zwei der Täter das Opfer mit Tritten und Schlägen traktierten, habe der Dritte mit einem Messer gedroht und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert.

Teenager im Stadtpark niedergestochen – Zeugen gesucht

Dabei soll der 19-Jährige durch einen Stich in den Rücken verletzt worden sein. Er kam in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit mehr als 10 Streifenwagen verlief ergebnislos. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 56789.