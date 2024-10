Sexueller Übergriff auf 88-Jährige im eigenen Schrebergarten

Nach einem Vorfall sexueller Belästigung im Stadtteil Groß Borstel sucht die Polizei nach Zeugen: Eine 88-jährige Frau soll dort in ihrem eigenen Schrebergarten im Kleingartenverein Weg beim Jäger von einem jungen Mann bedrängt worden sein.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr, nachdem die Seniorin einen Mann auf ihrem Grundstück bemerkt und ihn dessen verwiesen hatte. Er entfernte sich zunächst, kam dann aber zurück und habe sich teilweise entkleidet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann versuchte demnach, die 88-Jährige in das Gartenhäuschen zu drängen. Die Frau schrie laut um Hilfe und schlug ihn damit in die Flucht.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 melden. Der Mann wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß und circa 25 Jahre alt beschrieben. Er hat dunkle, kurze Haare, trug dunkle Kleidung und hatte eine schwarze Stofftasche dabei. (prei)