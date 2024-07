Im Norden: Promille-Fahrer rast in Hauswand – hoher Sachschaden

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat in der Nacht zu Dienstag ein schwerer Unfall einen Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ausgelöst. Ein junger Vito-Fahrer war von der Straße abgekommen und in eine Hauswand gerast. Der Mann war sturzbetrunken.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-Jähriger in seinem Mercedes-Vito gegen 0.30 Uhr auf der Scholerstraße unterwegs. In Höhe der Kautzstraße kam er von der Fahrbahn ab und krachte mit dem Auto in eine Hauswand. Dabei entstanden hohe Schäden am Wagen und am Gebäude.

Unfall in Brunsbüttel: Fahrer hatte 1,98 Promille

Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Weil er nach Alkohol roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis von 1,98 Promille veranlasste die Beamten, eine Blutprobentnahme anzuordnen. Der Führerschein wurde sichergestellt.