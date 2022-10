E-Scooter-Fahrer rutscht auf Kastanien aus und verletzt sich lebensgefährlich

Bei einem Unfall in Hemme (Kreis Dithmarschen) ist der Fahrer eines E-Scooter lebensgefährlich verletzt worden. Die Unfallursache war wohl eine Mischung aus Alkohol und rutschiger Farbbahn.

Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Unfall gegen 19.15 Uhr in der Dorfstraße in Hemme zugetragen. Hier sei ein 34-Jähriger auf einem E-Scooter unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 34 sei der Mann gestürzt und habe sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Im Norden: Scooter-Fahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Er kam mit einem Notarzt in die Klinik. Die Polizei geht davon aus, dass der 34-Jährige die Kontrolle über seinen E-Scooter verlor, weil auf dem Gehweg Kastanien lagen. Außerdem soll er alkoholisiert gewesen sein. (ruega)