Im Norden: Helm verrutscht – 17-Jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Motorradunfall in der Nähe von Eutin (Ostholstein) ist am Samstag ein erst 17-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Jugendliche geriet mit seiner Maschine in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Auto.

Laut Polizei sei der Biker gegen 12.10 Uhr zusammen mit zwei Bekannten auf der Bundesstraße 76 von Haffkrug kommend in Richtung Eutin unterwegs gewesen. In einer Linkskurve sei der Jugendliche mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Seat kollidiert.

Verrutschter Helm soll Biker die Sicht genommen haben

Zunächst habe ein Notarzt noch versucht, den Verunglückten zu reanimieren, leider erfolglos. Die Insassen des Seat (59 und 57 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Ermittlungen der Polizei zufolge soll der Helm des tödlich verunglückten Bikers kurz zuvor verrutscht sein und ihm die Sicht genommen haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.