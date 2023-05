Im ICE nach Hamburg: Mann entblößt sich vor Frau

In einem ICE auf dem Weg zum Hamburger Hauptbahnhof hat sich am Samstag ein Mann vor einer Frau entblößt. Bundespolizisten stellten ihn, als der Zug in Hamburg ankam.

Laut Bundespolizei war eine Gruppe junger Männer aus Thüringen zum Jungesellenabschied nach Hamburg gereist. Schon während der Fahrt im ICE wurde offenbar schon mächtig gebechert. Als eine Frau (34) das Abteil mit den Männern durchquerte, kam es zum Eklat.

Hamburg: Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Ein 33-Jähriger aus der Gruppe stand auf, ließ seine Hose herunter und entblößte vor den Augen der Frau sein Geschlechtsteil. Die 34-Jährige informierte daraufhin das Bordpersonal. Die wiederum alarmierten die Bundespolizei.

Die Beamten holten den Mann bei der Ankunft im Hauptbahnhof aus dem Zug. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.