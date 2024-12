37-Jähriger raucht in Hauptbahnhof – dann macht die Polizei eine Entdeckung

Bundespolizisten haben am Mittwoch in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs (St. Georg) einen Mann festgenommen. Er hatte dort trotz Verbots geraucht. Da er sich wenig einsichtig zeigte, überprüften die Beamten ihn genauer – und machten eine Entdeckung.

Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei gegen 11.10 Uhr. In der Wandelhalle hatten zwei Beamte einen rauchenden Mann (37) auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Doch der 37-Jährige war wenig einsichtig und wurde laut.

Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass der Mann gesucht wurde

Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Er hatte im Februar dieses Jahres in einem Frankfurter Kaufhaus eine rund 370 Euro teure Sonnenbrille gestohlen und war erwischt worden. Bei der Tat hatte er ein griffbereites Messer in der Hosentasche. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.