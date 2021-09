Im Hamburger Nordosten: Zwei Menschen bei Messerstecherei schwer verletzt!

Brutale Auseinandersetzung am Sonntagabend in Hamburg: Im Rahlstedter Ortsteil Meiendorf sind am Sonntagabend zwei Menschen mit Messern schwer verletzt worden.

Nach MOPO-Informationen begann die Messerstecherei auf der Straße am Wildschwanbrook. Die beiden Schwerverletzten flüchteten dann offenbar in eine Wohnung, mussten hier von zwei Notärzten versorgt werden.

Hamburg: Messerstecherei – Hintergründe unklar

Beide kamen ins Krankenhaus. Ob Lebensgefahr besteht, war am Abend zunächst unklar.

Die Hintergründe der brutalen Auseinandersetzung – auch mit Hinblick auf weitere Beteiligte – waren am Abend ebenfalls unklar. Gegen 20.45 Uhr traf der Kriminaldauerdienst der Polizei am Tatort ein. (röer/due)