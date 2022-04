Im Bus zur Schule: Zwölfjährige von Mann „unsittlich berührt“ und verfolgt

Die Hamburger Polizei fahndet nach einem Mann, der am Dienstagmorgen im HVV-Bus der Linie 250 in Hausbruch ein erst zwölf Jahres altes Mädchen „unsittlich“ berührt haben soll. Der Täter soll um die 30 Jahre alt und kräftig sein, dunkle Haare und ein „südländisches Erscheinungsbild“ haben, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Gegen 7.20 Uhr soll der spätere Täter am Heykenauweg in den Bus gestiegen und sich neben die Schülerin gesetzt haben. Als es zur Berührung oberhalb der Kleidung des Mädchens kam, setzte die sich daraufhin vom Mann weg. „Ein Fahrgast verhinderte, dass der Mann ihr im Bus folgte“, so der Polizeisprecher weiter.

Hamburg: Zwölfjährige von Mann „unsittlich berührt“ und verfolgt

Das Mädchen stieg an der Haltestelle Asklepiosklinikum Altona aus. Der Mann soll sie daraufhin noch weiterverfolgt haben. Der Sprecher: „Im weiteren Verlauf flüchtete das Mädchen in die Schule und wandte sich dort an Lehrer.“ Der Verfolger – helle Jeans, helle Schuhe, schwarze Jacke mit Kapuze, leichter Akzent – entkam.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte (LKA 42) übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten suchen nun dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)