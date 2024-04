Schwerer Unfall auf Hamburger Verkehrsader: Fußgänger von Audi erfasst

Schwerer Unfall in Altona-Nord: Im Berufsverkehr ist am Dienstagmorgen an der Stresemannstraße ein Mann von einem Audi erfasst worden. Er kam ins Krankenhaus.

Ob der Fußgänger an einer Ampel über die Straße ging oder nicht, ist bisher noch unklar. Was die Polizei weiß: Der Mann trat gegen 7.20 Uhr auf den Asphalt und wurde von einem in Richtung Innenstadt fahrenden Audi A5 Cabrio erfasst. Der Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, so ein Sprecher.

Unfall in Altona: Fußgänger kommt ins Krankenhaus

Der Fußgänger prallte von der Motorhaube gegen die Windschutzscheibe und schließlich auf den Asphalt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungssanitäter versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt, wurde nur vorsorglich auf Schocksymptome gesichtet.

Die Polizei sperrte die Straße zunächst komplett, konnte kurz darauf schon an der Unfallstelle vorbeiführen. Es kam zu größeren Behinderungen auf der viel befahrenen Verkehrsader.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Beamten nahmen Zeugenaussagen auf und wollen genaue Abläufe nun rekonstruieren. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. (dg)