Im Berufsverkehr: Autofahrer entdecken leblosen Biker am Straßenrand

Tragischer Vorfall auf er A255 in Höhe Georgswerder: Am Freitagmorgen haben Autofahrer am Straßenrand einen leblosen Biker entdeckt. Der Verkehr wurde daraufhin in Richtung der Hamburger Innenstadt gesperrt.

Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr rückte gegen 5 Uhr zur nördlichsten Spitze der Wilhelmsburger Reichsstraße aus. Es wurde sogar noch versucht, den jungen Mann (30), der zum Zeitpunkt des Auffindes bereits nicht mehr ansprechbar war, zu reanimieren – am Ende ohne Erfolg. Er verstarb an der Unfallstelle.

Hamburg: Pendler entdecken leblosen Biker am Straßenrand

Die viel befahrene Pendler-Strecke wurde daraufhin gesperrt. Laut Verkehrsleitzentrale hielt sich der Stau aber in Grenzen: „Viele konnten über die A1 ausweichen und in die Innenstadt gelangen“, so ein Sprecher. Maximal habe es sich auf zwei Kilometern zurück in den Süden gestaut.

Gegen 8.30 Uhr wurde eine Drohne der Polizei in die Luft gelassen, um Übersichtsaufnahmen zu machen. Danach soll der Verkehr „nach und nach“, wie der Sprecher ferner sagte, wieder freigegeben werden.

Beamte der Verkehrsdirektion übernahmen die Ermittlungen. Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Möglich, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnte, so ein Beamter. (dg)