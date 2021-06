Illegales Wendemanöver: Motorradfahrer von Auto erfasst – Klinik

Eilbek –

Bei einem illegalen Wendemanöver an der Wandsbeker Chaussee in Hamburg ist am Montag ein Motorradfahrer von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 49-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Laut Polizei befand sich der Biker gegen 15.20 Uhr in Richtung City, als ein leicht versetzt vor ihm fahrender Honda Jazz nach links ausscherte, um über die durchgezogene Mittellinie zu wenden – es kam zum Zusammenstoß.

Hamburg: Motorradfahrer von Auto erfasst – Klinik

„Es besteht keine Lebensgefahr“, teilte eine Polizeisprecherin zum Zustand des Verletzten mit. Er sei stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Der 59-jährige Honda-Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. (dg)