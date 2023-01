Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine illegale Party am Neuländer Hauptdeich im Stadtteil Harburg aufgelöst. Nach Angaben der Beamten hatten 70 Menschen zu lauter Rave-Musik und mit viel Alkohol gefeiert. Der entscheidende Tipp soll von einem Gast selbst gekommen sein.

Der blieb anonym, hatte aber um kurz nach Mitternacht die Polizei verständigt und von der Party erzählt, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der MOPO mit. Gegen 1 Uhr seien dann mehrere Beamte mit ihren Streifenwagen am Bootshaus eingetroffen, in dem mit DJ-Pult, mehreren großen Musikboxen, einer vollen Bar sowie einer Lichtanlage gefeiert wurde. An der Decke hing eine Diskokugel. Vorher hätten zivile Beamte das Haus noch verdeckt observiert.

„Der Großteil der Gäste flüchtete beim Eintreffen der Polizei“, so ein Lagedienst-Sprecher. Sie hatten wohl hohe Geldbußen erwartet, denn die Feier war aufgrund gültiger Corona-Regeln in der Form nicht erlaubt. Einige sollen über nahe Gleisanlagen und eine Eisenbahnbrücke in die Nacht geflüchtet sein. Die Polizei setzte Spürhunde ein.