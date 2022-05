HVV-Bus fängt während der Fahrt Feuer – Sitze verbrannt

Plötzlich stand das Heck in Flammen: Am Donnerstag gegen 18.40 Uhr fing ein Linienbus der Hochbahn in der Wendemuthstraße (Wandsbek) während der Fahrt Feuer.

Der Bus war gerade auf dem Weg zur nächsten Haltestelle, als der Fahrer die Flammen bemerkte. Das Feuer war am Motor ausgebrochen, mehrere Sitzbänke brannten bereits. Passagiere waren zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord.

Der Motor am Heck des Busses fing Feuer.

Hamburg: Feuer griff auf den Innenraum über

Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden alarmiert. Sie löschten den Brand, doch das Innere des Busses war bereits etwa zur Hälfte rußgeschwärzt.

Die Brandursache ist bislang nicht klar, teilte die Polizei am Freitagmorgen der MOPO mit. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Straße wurde zeitweise gesperrt.