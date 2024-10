HVV-Bus erfasst Radfahrerin: drei Verletzte

Am Montagabend wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem HVV-Bus verletzt. Auch zwei Fahrgäste im Bus verletzten sich.

Der Unfall passierte gegen 19.15 Uhr: Beim Abbiegen von der Hufner- auf die Krüsistraße am Bahnhof Barmbek erfasste ein HVV-Gelenkbus die Frau am Zebrastreifen. Bei der folgenden Notbremsung des Busses, so der Lagedienst der Polizei, wurden darüber hinaus zwei Fahrgäste verletzt.

Die Radfahrerin wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Hergang des Unfalls ist bislang unbekannt, die Polizei ermittelt. (mp)