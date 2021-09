Hure Lucy in Hamburg bestialisch ermordet: Bringt eine TV-Sendung die Wende im Fall?

St. Georg –

Seit drei Jahren ist der Mord an der Prostituierten Maria A. alias „Lucy“ oder auch „Rosa“ ungeklärt. Keine Spur vom Täter, der ihre Leiche zerstückelte und anschließend in Gewässern in ganz Hamburg verteilt ablegte. Es Klärung des Falls war lange Zeit nicht in Sicht – bis jetzt. Ein T-Shirt könnte die Polizei auf die Spur des Täters führen. Deshalb berichtet die TV-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ im ZDF an diesem Mittwoch erneut über den Mord.

Als die ersten Leichenteile der Ermordeten kurz nach der Tat im August 2017 am Elbufer in Rissen gefunden wurden, sammelten Beamte der Spurensicherung auch ein T-Shirt ein, das einige Meter entfernt lag. Diesem wurde zunächst wenig Bedeutung beigemessen. Nachdem alle Ermittlungen ins Leere liefen, geriet das Shirt aber erneut in den Fokus der Ermittler. Zuvor hatten die Beamten keinen Zusammenhang zwischen der Leiche und dem Shirt herstellen können. Man ging davon aus, dass es wie so viele andere Sachen ans Ufer gespült wurde.

Mord in Hamburg ein Fall für „Aktenzeichen XY… ungelöst“

Nach einer erneuten kriminaltechnischen Untersuchung wurden nun DNA-Spuren des Opfers an dem Kleidungsstück gefunden. Auch die DNA des Trägers konnte gesichert werden. Ein Abgleich mit der Datenbank ergab jedoch keinen Treffer. Nun setzt die Mordkommission nochmal alles daran, über das T-Shirt neue Hinweise zu bekommen.

In der ZDF-Reihe „Aktenzeichen XY… ungelöst“ (Mittwoch, 20.15 Uhr) wird der Fall nun erneut ausgestrahlt. Bereits im März 2018 war der Fall Thema in der Sendung. Die Mordkommission ist sich sicher, dass danach neue Hinweise eingehen werden, die zum Täter führen.

Die Polizei hatte sich bereits mit Hilfe einer interaktiven Fallkarte an die Öffentlichkeit gewandt: „Wer kennt jemanden, der dieses T-Shirt in oder vor 2017 besaß oder trug?“ Hinweise an: Tel. 428 65 6789.