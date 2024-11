Wenn er sprechen könnte, würde er wahrscheinlich jauchzen und jubeln über das, was ihm in den vergangenen Monaten widerfahren ist: Ein Hund, der tagelang verwahrlost durch die Gegend bei Einbeck (Landkreis Northeim in Niedersachsen) irrte und schließlich eingefangen und ins Tierheim gebracht wurde, bekam ein zweites und viel besseres Leben geschenkt. Die Bundespolizei wurde dabei im wahrsten Sinne zum Freund und Helfer.

Über Wochen streunte der Malinois, eine Varietät des Belgischen Schäferhundes, durch die Häuserblocks am Ortsrand von Einbeck. Er war abgemagert, hatte ein zersaustes Fell und einen ängstlichen Blick. Anwohner gaben der Polizei Hinweise auf das Tier. Doch es dauerte, bis es eingefangen werden konnte. Der kluge und wendige Vierbeiner entkam den Hundefängern zunächst immer wieder. Bis er dann doch eingefangen und in einem Tierheim in Northeim untergebracht wurde.