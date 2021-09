HSV-Hasser am Werk?: Wieder Feuer! Mehrere Autos in Hamburg abgefackelt

Hammerbrook –

Schon einmal haben an genau dieser Stelle Wagen gebrannt – am späten Sonntagabend standen wieder Autos in Flammen. Tatort war die Wendenstraße.

Um kurz nach 23 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte gesehen, wie ein Auto vor einem geparkten Wagen hielt.

Feuerwehrmänner löschten unter anderem einen brennenden VW Golf. Marius Röer Foto:

Kurz brannten vier Autos – ein VW Crafter, ein VW Golf, ein Audi A8 sowie ein Wagen mit schwedischem Kennzeichen. Die Feuerwehr löschte die brennenden Autos.

Brennende Autos in Hamburg: Serienbrandstifter am Werk?

Die Polizei hat einen Verdächtigen (29) festgenommen. Bereits am 27. Januar waren dort mehrere Autos in Flammen aufgegangen – sie waren durch Kennzeichen oder Aufkleber als die Fahrzeuge von HSV-Fans zu erkennen gewesen. Auch der nun abgebrannte Audi soll das Kennzeichen HH-SV gehabt haben.

Die Polizei ermittelt nun, ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt.