Es geht um alles, nicht erst seit der 0:3-Niederlage im Hinspiel der Relegation: Der HSV braucht am Montag ein Fußballwunder, um doch noch den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Die Hamburger und Stuttgarter Fans verbindet keine Feindschaft, „aber wir wissen, dass es emotional werden kann“, so Sandra Levgrün, Sprecherin der Polizei. Wie sich die Beamten auf das Schlimmste, einen Platzsturm der Gäste, vorbereiten und wie sie Konflikte verhindern wollen.