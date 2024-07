Homophobe Beleidigungen im Stadtpark: Bereits sechs Anzeigen gegen Jugendliche

Im Stadtpark sind Besucher wiederholt homophob beleidigt und wohl auch bedroht worden. Seit Anfang Juli gab es mehrere Anzeigen, sechs Ermittlungsverfahren laufen. Die Polizei bittet Zeugen oder mögliche weitere Opfer sich zu melden.

Laut Polizei sind in den vergangenen beiden Wochen „wiederholt kleine Gruppen von etwa fünf bis zehn

ausnahmslos männlichen Jugendlichen” rund um den sogenannten Blindengarten anderen Männern hinterhergelaufen und haben sie homophob beleidigt. Am 13. Juli sollen die Jugendlichen zudem Stöcke bei sich getragen haben und bedrohlich gewirkt haben. Auch in weiteren Fällen sollen die jungen Männer Spaziergänger nicht nur verbal beleidigt, sondern auch bedroht haben.

Winterhude: LKA ermittelt nach queerfeindlichen Drohungen

Das Landeskriminalamt hat fünf erste Tatverdächtige identifiziert. Für die weiteren Ermittlungen der Staatsschutzabteilung bitten die Beamten, dass sich mögliche Zeugen oder weitere Opfer melden. Das Hinweistelefon im LKA ist demnach unter (040) 428 65 67 89 zu erreichen. Außerdem verweist die Polizei auf Ansprechpartner für die queere Community unter https://www.polizei.hamburg/lsbti-791442. (ej)