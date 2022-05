Holzhaus in Hamburg geht in Flammen auf

Feuer-Alarm in Bergedorf: Am späten Dienstagabend gegen ist in der Sanderstraße ein Holzhaus in Flammen aufgegangen.

Eine Person hatte das Feuer kurz nach 23 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten an und löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Wie die MOPO erfuhr, gehört die Holzhütte zu einem Sportverein. Die Brandursache ist bislang unklar und wird nun ermittelt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen auf Nachfrage mit. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. (sd)