Hochhaus in Hamburg: Wohnung in Flammen! Bewohnerin schreit vom Balkon um Hilfe

Jenfeld -

Großalarm in Hamburg: Im sechsten und obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses an der Jenfelder Allee ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau stand auf ihrem Balkon und schrie lautstark um Hilfe.

Sie ist offenbar die Mieterin der Wohnung, in der es brannte. Neben ihr züngelten Flammen aus den offenen Fenstern, die Fassade des Hauses wurde mit schwarzem Ruß bedeckt.

Hamburg: Feuer in Wohnung – Frau schreit vom Balkon um Hilfe

Laut Feuerwehr wurde sie und eine weitere Person gerettet. „Das Feuer hat sich auf das Dach ausgebreitet, wir haben 4. Alarm gegeben.“ Die Höhenretter und Spezialkräfte für technische Hilfe wurden somit zusätzlich informiert.

Alle 89 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Retter, die sich durch das mit dunklem Rauch gefüllte Treppenhaus kämpften, brachten sie ins Freie, einige wurden in einem Bus untergebracht und von Sanitätern versorgt.

Wie hoch der innerhalb der Wohnung, an der Fassade und am Dach entstandene Sachschaden ausfällt, ist noch unbekannt – genau wie die Brandursache. Die Polizei ermittelt. (dg)