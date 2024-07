Hitze und hohe UV-Werte: Dauereinsatz bei Hamburger Rettungsdienst

Nach kühleren und regnerischen Tagen sind die Temperaturen in Hamburg wieder sommerlich. Sonne satt und hohe UV-Werte sorgten bei der Hamburger Feuerwehr ab Montagvormittag für einen sprunghaften Anstieg der Rettungseinsätze. Zusätzliche Fahrzeuge mussten in Dienst genommen werden.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte auf MOPO-Nachfrage, dass es am Montagvormittag bis um die Mittagszeit zu einem erhöhten Aufkommen an Rettungswagen-Einsätzen gekommen sei. Es wurden daraufhin neun zusätzliche Fahrzeuge in den Dienst genommen.

Zusätzliche Rettungswagen in den Dienst genommen

Wie die MOPO erfuhr, waren es in vor allem Kreislaufprobleme, die behandelt werden mussten. Die Einsätze zogen sich durch das gesamte Hamburger Stadtgebiet.

Es kam aber nicht zu einem Engpass, denn der Lagedienst habe den Mehrbedarf rasch kompensiert. Gegen 12.30 Uhr habe sich die Lage dann wieder normalisiert.