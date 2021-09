Hilferufe aus Wohnung: Gartenstuhl fängt Feuer – Bewohner verletzt

Wandsbek –

Einsatz für die Hamburger Feuerwehr am Montagabend in Wandsbek: Dort in einer Wohnung war ein Gartenstuhl in Flammen aufgegangen. Es gab einen Verletzen.

Der Notruf ging gegen 19.30 in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete starken Qualm und Hilferufe aus einer Wohnung am Eydtkuhnenweg. Sofort rückten zwei Löschzüge aus. Weil befürchtet wurde, dass es Verletzte geben könnte, war auch ein Notarzt dabei.

Hamburg: Brennender Gartenstuhl fordert einen Verletzten

Am Einsatzort angekommen, hatten sich die Bewohner schon selbst in Sicherheit gebracht. Einer von ihnen hatte eine Rauchvergiftung und kam in die Klinik. Den Brandherd, einen brennenden Gartenstuhl, hatten die Retter dann auch rasch gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar.