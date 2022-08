Heißer Einsatz auf dem Kiez: Brand in Dönerladen auf Reeperbahn

Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag nach St. Pauli ausgerückt. In einem Dönerladen hatte es in der Küche gebrannt. Verletzte gab es nicht, aber der entstandene Sachschaden ist enorm.

Laut Lagedienst der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 15.40 Uhr zur Reeperbahn gerufen. Dort wurde ein Brand in der Küche eines Döner-Imbisses gemeldet. Als der erste Löschzug am Einsatzort eintraf, schlug den Rettern dichter Qualm entgegen.

Feuer in Dönerladen – hoher Sachschaden

Was genau gebrannt hatte, war zunächst unklar. Durch den Qualm und den Ruß entstand hoher Sachschaden. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle. Döner werden dort vorerst nicht mehr zubereitet werden können. Die Polizei ermittelt die Brandursache.