Heftiger Unfall in Hamburgs Süden: Zwei Verletzte, Bundesstraße gesperrt

In Wilhelmsburg ist es auf der B75 am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Es gibt zwei Verletzte, die Bundesstraße wurde in Richtung Harburg gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei gegen 19.20 Uhr eine Person in ihrem Auto mit erhöhter Geschwindigkeit über mehrere Fahrstreifen geschleudert, teilte der Polizei-Lagedienst der MOPO mit. „Sie ist dabei mit mehreren Fahrzeugen kollidiert“.

B75 in Hamburg: Auto schleudert über mehrere Fahrstreifen

Es gebe zwei Verletzte, so ein Sprecher weiter, genaue Angaben zu den Beteiligten und der Schwere der Verletzungen konnten zunächst nicht gemacht werden. „Beide kamen ins Krankenhaus“, sagte der Sprecher.

Lesen Sie auch: Einsturzgefahr in der Sternschanze: Nicht mal Brandermittler dürfen in die Ruine

Die B75 wurde daraufhin ab Wilhelmsburg-Süd in Richtung Harburg komplett gesperrt, die Dauer der Sperrung war zunächst unklar. Nach der Unfallursache wird nun ermittelt. (tdo)