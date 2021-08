Heftiger Crash in Hamburg: Auto kracht gegen Pkw – und wird auf die Seite geschleudert

Lohbrügge –

Schwerer Unfall in Hamburg: Ein Mann hat am Sonntagmorgen die Kontrolle über seinen Mazda verloren und ist gegen ein parkendes Auto gekracht. Die Wucht schlug das Fahrzeug so zurück, dass es auf der Seite landete.

Um kurz nach 7.30 Uhr waren die ersten Polizisten und Feuerwehrleute am Unfallort. Der Fahrer, der entgegen ersten Meldungen nicht eingeklemmt, sondern „nur“ eingesperrt war, wurde befreit und in eine Klinik gebracht.

Hamburg: Auto kracht gegen Auto – und landet auf der Seite

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Fahrer wegen einer Vorerkrankung die Kontrolle verloren haben. Die Hamburger Polizei ermittelt.

Ähnlich soll sich ein Unfall von Samstagabend in Eimsbüttel abgespielt haben: Ein Pkw-Fahrer hatte laut Polizei die Kontrolle verloren und mit seinem Auto mehrere parkende Fahrzeuge zusammengeschoben – offenbar lösten auch dort gesundheitliche Probleme den Unfall aus. (dg)