Tür in Flammen: Mutmaßliche Brandstiftung in Wohnhaus

Ein Feuer in Wilhelmsburg beschäftigt seit Samstagabend die Brandermittler der Polizei. Unbekannte hatten in einem Wohnhaus eine Haustür in Brand gesetzt. Verletzte gab es zum Glück keine. Dafür entstand jedoch hoher Sachschaden.

Gegen 18.25 Uhr wurde eine starke Verqualmung im Treppenhaus eines Hauses an der Thielenstraße gemeldet. Daraufhin rückte ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie eine Freiwillige Wehr an.

Im Erdgeschoss entdeckten die Retter laut Polizei eine brennende Wohnungstür. Die Flammen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits durch das Holz gefressen.

Hamburg-Wilhelmsburg: Wohnung durch Qualm unbewohnbar

In der Wohnung hatte sich jedoch keine Person aufgehalten, der Mieter erschien später an der Einsatzstelle. Nach gut 45 Minuten war der Brand gelöscht.

In der Wohnung entstand hoher Sachschaden, sie ist durch Qualm und Ruß unbewohnbar. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt.