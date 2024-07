Hauptverkehrsader nach Frontalcrash zeitweise voll gesperrt

In Fuhlsbüttel hat ein Unfall am Dienstagmorgen eine vielbefahrene Verkehrsader für mehr als eine Stunde lahmgelegt. Es gab einen Verletzten und jede Menge Stau in beide Richtungen.

Laut einer Polizeisprecherin geschah der Unfall gegen 7.40 Uhr auf der Alsterkrugchaussee. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Zeugen berichten, dass ein Autofahrer aus einer Parklücke fahren wollte und dabei ein von hinten herannahender Skoda übersehen hatte.

Nach Unfall: Ein Verletzter mit Rettungswagen in Klinik

Der Skoda-Fahrer habe versucht, auszuweichen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei dem Crash wurde eine Person verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Die Alsterkrugchaussee war zwischen der Zeppelinstraße und dem Ratmühlendamm mehr als eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu Staus in beide Richtungen.