Junger Mann (19) sucht sein Handy: Zugverkehr gestoppt

Ein 19-Jähriger auf den Gleisen am Hauptbahnhof (St. Georg) hat am Freitagmittag (21. Juli) für einen Stopp des Zugverkehrs gesorgt. Bundespolizisten nahmen ihn in Gewahrsam – und waren überrascht, als sie den Grund für den lebensgefährlichen Leichtsinn erfuhren.

Ein Zugführer einer S3 hatte laut eines Sprechers der Bundespolizei gegen 13.30 Uhr Alarm geschlagen: Er habe bei der Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof einen jungen Mann auf den Gleisen gesehen und die Leitstelle darüber informiert. Mitarbeiter der DB-Sicherheit und Beamte der Bundespolizei rückten an.

Bundespolizei nimmt Mann auf Gleisen fest

In Höhe der Münzstraße entdeckten sie den 19-Jährigen im Gleisbett und nahmen ihn in Gewahrsam. Der Mann gab an, dass ihm am Zaun der Drogen-Beratungsstelle Drob In sein Handy aus der Hand gefallen und auf den Schienen gelandet sei. Stolz verkündete er dann, es auch gefunden zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.