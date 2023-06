Zwei Kinder und vier Erwachsene verletzt – setzte ein Handy die Wohnung in Brand?

Sechs Menschen wurden am Sonntagmorgen in Wilhelmsburg von der Feuerwehr aus einer brennenden Wohnung gerettet, darunter zwei Kinder. Alle kamen in eine Klinik. Rund 40 Retter waren im Einsatz.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 6.40 Uhr in die Leipeltstraße gerufen. Ein Vater (55) meldete, dass die Wohnung, in der er mit seiner Frau (33) und zwei Kindern (6 und 14 Jahre) wohne, so stark verqualmt sei, dass ihnen der Fluchtweg abgeschnitten sei. Kurz darauf weitere Notrufe: Auch aus den Wohnungen über dem Brandort wurde Rauch gemeldet.

Menschen über Drehleiter gerettet

Mehrere Löschfahrzeuge und Rettungswagen sowie ein Notarzt rückten an. Feuerwehrangaben zufolge seien insgesamt sechs Personen aus zwei Wohnungen gerettet worden, teilweise über eine Drehleiter. Alle kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Laut Polizei wird untersucht, ob ein Handy im Ladestecker ursächlich für das Feuer war.