Hamm: Küche in Flammen – Feuerwehr rettet Bewohner

Am Freitagmorgen hat es in Hamm in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten gegen 11.20 Uhr an und retteten einen Bewohner. Das Feuer wurde zügig gelöscht.

In einer Wohnung an der Marienthaler Straße ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Noch während die Einsatzkräfte auf dem Weg waren, wurde bekannt, dass die Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss brennen soll.

Feuerwehreinsatz in Hamm – Küche einer Wohnung an der

Die Feuerwehrleute gelangten mit einer Leiter über den Balkon in die Wohnung, retteten den 65-jährigen Bewohner und brachten ihn mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Mit zwei Löschrohren – eins wurde durch das Treppenhaus gelegt und eins kam über den Balkon – konnten die Flammen zügig gelöscht werden.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Polizei leitet Ermittlungen ein.