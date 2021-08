Hamburgs Unfall-Hotspot: Auto wird gerammt und fliegt über Betonmauer

Im Baustellenbereich an der Kreuzung Sechslingspforte und Schwanenwik hat es am frühen Montagabend erneut einen Unfall gegeben: Zwei Autos stießen zusammen – ein VW flog dabei über eine Betonschutzwand in die Baustelle.

Zum Crash kam es ersten Informationen zufolge gegen 18.45 Uhr. Aus bisher ungeklärter Ursache krachte ein Toyota Yaris frontal in die vordere, rechte Seite eines VW Polo. Wie ein Polizist vor Ort mitteilte, sei wahrscheinlich einer der beiden Unfallbeteiligten über Rot gefahren, wer von beiden ist allerdings noch unklar.

Unfall an der Alster: Toyota rammt VW – zwei Verletzte

Durch die Wucht des Aufpralls flog der Polo über eine Betonschutzwand und blieb daran hängen. Zwei Personen wurden verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Die Kreuzung wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Das führte zu einem langen Rückstau rund um die Außenalster.

Der Baustellenbereich gilt als Unfall-Hotspot: Laut CDU-Politikerin Caroline Mücke-Kemp kracht es dort fast jeden zweiten Tag, „weil Ampeln und Schilderwald bei Autos und Radlern für Verwirrung sorgen“. Oft müssten Rettungswagen kommen und Sanitäter Verletzte behandeln. (mp)