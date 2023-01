René Matschke, 60 Jahre alt, hat ein ruhiges Gemüt. Selbst bei den schwierigsten Themen kommt der Bayer gelassen rüber. Mit seiner Brille und seinem Lächeln wirkt er wie ein netter Oberstufenlehrer – dabei ist er Hamburgs oberster Drogenjäger, hat unter anderem für die Sicherstellung von 52 Tonnen Kokain gesorgt. Jetzt zieht es den Leiter des Zollfahndungsamtes weg aus der Hansestadt. Eine neue Aufgabe wartet auf ihn. Es ist ein Karrieresprung.

Alle paar Wochen stellen die Zöllner größere Drogenmengen im Hamburger Hafen sicher, immer im Wert von gleich mehreren Millionen Euro. Zuletzt waren es im August 2,3 Tonnen. Anfang des Jahres fingen die Beamten dann 100 Kilo ab, die in einem Brokkoli-Container versteckt waren. Der absolute Rekord: 16 Tonnen Anfang Februar 2021 – die größte jemals in Deutschland sichergestellte Menge Kokain.

Hamburgs oberster Drogenjäger: Tonnenwiese Drogenfunde unter seiner Leitung

Der Mann an der Spitze der Ermittlungen: René Matschke, der im März 2015 das Amt des Zoll-Leiters übernommen hatte. Tonnenweise Drogen wurden seitdem sichergestellt, am häufigsten Kokain, aber auch riesige Mengen Heroin, Gras und Crystal Meth. Erst vor Kurzem haben Zöllner 182 Kilo Crystal Meth im Hafen sichergestellt. Wert: 14 Millionen Euro.

„Es gab viele große und kleine Geschichten, anstrengende und emotionale Momente während meiner Amtszeit“, so Matschke im MOPO-Gespräch. „Wir standen mit vielen brisanten Verfahren im Fokus der Öffentlichkeit.“ Gerade die Festnahmen von „bedeutenden Hinterleuten“ zählt der 60-Jährige zu den „herausragendsten Erfolgen dieser Zeit“.

Das Kokain war zum Teil in Dosen mit Spachtelmasse versteckt. picture alliance/dpa/Ole Spata Das Kokain war zum Teil in Dosen mit Spachtelmasse versteckt.

Am Freitag hatte der Regierungsdirektor (Dienstgrad) und Familienvater – eine Tochter, zwei Enkelkinder – seinen nun letzten Tag in Hamburg. Er wird künftig das Hauptzollamt Regensburg leiten. Ein Karrieresprung. Und die Rückkehr in die alte Heimat, auf die er sich freue, sagt er.

Die schönste Stadt, das betont Matschke, lasse er jetzt aber erstmal hinter sich: Hamburg. Seine tollsten Erlebnisse hier? „Meinen bayerischen Freunden Hamburg zu zeigen.“ Er werde die Nähe zur Nord- und Ostsee vermissen, auch die Landungsbrücken und die Speicherstadt.

Kokain-Barone aus Südamerika und Dealer in ganz Europa dürften aufatmen, dass Matschke geht. Aber: Sie sollten sich ihrer Sache nicht sicher sein: „Das Zollfahndungsamt wird weiter intensiv und erfolgreich ermitteln – auch ohne mich.“