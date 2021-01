Hamburger Wachen in Aufruhr: Feuerwehr-Posse um ein witzig gemeintes Video

Hamburg -

Zwei Feuerwehrmänner haben sich am Samstag in Hamburg einen Spaß erlaubt: Gemeinsam drehten sie auf dem Hof der Feuerwache Altona ein witzig gemeintes Schneevideo und verbreiteten es. Nicht ohne Folgen. Vorgesetzte rückten an und nahmen die beiden Spaßvögel wegen angeblich ungebührlichen Verhaltens in die Mangel. Damit wurde eine riesige Solidaritätswelle losgetreten.



Das Video sorgte am Samstag für Schmunzeln bei vielen Einsatzkräften der Feuerwehr, zwischen denen es in verschiedenen WhatsApp-Gruppen kursierte. An der Feuerwache 12 in Altona hatte sich ein Feuerwehrmann auf Skiern von einem Rettungswagen über den verschneiten Hof ziehen lassen. Ganze 19 Sekunden ist das Video lang. Und dennoch sorgt es nun für jede Menge Ärger.

Hamburger Feuerwehr: Posse um lustiges Video

Als der Kollege, der das Video gefilmt hatte, es in eine interne Whatsapp-Gruppe stellte, reagierten Führungskräfte empört. Nach MOPO-Informationen rückten umgehend der A- und der B-Dienst (Gesamteinsatzleiter an diesem Tag sowie Direktionsleitung) zur Wache an und rügten die an dem Video beteiligten Beamten.

Das sprach sich bei der Hamburger Feuerwehr offenbar herum. So zeigten sich an der Feuerwache 11 (Innenstadt) die Kollegen solidarisch und stellten ein ähnliches Video ins Netz. Doch auch hier rückte nach MOPO-Informationen die Führungsriege an, verteilte lautstarke Maßregelungen und kündigte dienstrechtliche Konsequenzen an. Dies führte dann zu einer noch breiteren Solidaritätsbekundung aller Hamburger Feuerwachen.

In WhatsApp-Gruppen (Auszüge liegen der MOPO vor) bestärkten sich die Beamten gegenseitig und beschlossen, dass jede Wache ihr eigenes Schnee-Video machen und verbreiten solle. Wie die MOPO erfuhr, soll Feuerwehrchef Dr. Christian Schwarz darüber außer sich sein.