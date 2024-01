Wenn am Montag die Schule wieder beginnt, dann werden die Schüler des Heilwig-Gymnasiums ihre Aula erst einmal nicht benutzen können. In der Silvesternacht hat es dort ein Feuer gegeben, die Polizei ermittelt jetzt, ob es sich um Brandstiftung handelt. Ausgebrochen ist es an einer ungewöhnlichen Stelle im Gebäude.

Dunkle Rauchschwaden drangen in der Silvesternacht aus vier Fenstern im Dachgeschoss der Aula des Gymnasiums an der Wilhelm-Metzger-Straße (Alsterdorf). Als die Feuerwehr gegen 2 Uhr dort ankam, loderten schon die Flammen aus einem Technikraum und ein Großaufgebot an Einsatzkräften musste für die Löscharbeiten anrücken. Laut Schulbehörde steht mittlerweile fest, dass das Feuer im Requisitenraum ausgebrochen war.

Setzt Feuerwerkskörper Schule in Hamburg in Brand?

Doch was war die Ursache? Hat sich ein Feuerwerkskörper auf dem Dach entzündet oder versehentlich eine Scheibe durchschlagen und etwas im Raum entflammt? Oder war es vielmehr eine gezielte Brandstiftung? „Wir können noch nichts ausschließen“, heißt es dazu bei der Polizeipressestelle. „Die Ermittlungen dauern an.“

Die Feuerwehr war nachts stundenlang im Einsatz, um alle Brandnester zu finden und zu löschen. Dementsprechend gibt es verschiedene Schäden durch das Feuer und durch den Löscheinsatz. „Betroffen sind Teile der Aula und der Mensa“, sagt Peter Albrecht, der Sprecher der Bildungsbehörde.

„Der Aula-Raum an sich ist nicht betroffen – außer durch Rauchgeruch, Löschwasser und eine eingeschlagene Scheibe.“ Das hatte die Feuerwehr absichtlich gemacht, für einen besseren Rauchabzug. Glaser und die Reinigung sind bereits bestellt. Kurios: „Die Requisite war der Hauptbrandort“, berichtet Albrecht.

Auf welche Summe sich der Schaden beläuft, das kann bisher noch nicht gesagt werden. Zunächst einmal stehen die Ermittlungen im Vordergrund, danach die Sanierungsarbeiten. Albrecht versichert den Schülern und Eltern: „Der Brand wird nach Einschätzung von Schulbau Hamburg keine Auswirkungen auf den Start des Schulbetriebs haben.“ Sogar die Mensa ist nutzbar. „Nur die Aula wird zum Schulstart gesperrt sein.“