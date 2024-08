Schock im Rotlicht-Milieu: Eine aus Hamburg stammende Prostituierte wird seit Anfang August vermisst. Sie arbeitete nicht nur in der Hansestadt, sondern auch deutschlandweit in verschiedenen Bordellen. Eine Spur führt nach Oberfranken. Dort nahm die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen fest. Die Beamten befürchten, dass die Frau nicht mehr am Leben ist.