Nach einem Unfall im Bereich Cuxhavener Straße und Am Neugrabener Bahnhof in Neugraben-Fischbek ist in der vergangenen Woche ein 83-jähriger Mann im Krankenhaus gestorben. Er war von einem Laster angefahren worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Unfall hatte sich am Mittwoch, den 9. Februar ereignet: Gegen 11.30 Uhr soll ein 24-Jähriger bei stockendem Verkehr mit seinem Laster an der Ampel gehalten haben, um die besagte Kreuzung freizuhalten. Der 83-Jährige soll an der Fußgängerampel gestanden haben und bei für ihn rot zeigender Ampel auf die Straße gelaufen sein.

Hamburg: Zeugenaufruf nach Unfall mit tödlichem Ausgang

„Somit befand sich der Mann unmittelbar vor dem Sattelzug, der anfuhr, nachdem der Verkehr wieder zu fließen begann“, so ein Polizeisprecher. „Es kam hierbei zur Kollision, durch die der Fußgänger eine schwere Verletzung am Fuß erlitt.“ Der Rentner verstarb am Folgetag im Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich mehrere Zeugen im Kreuzungsbereich aufgehalten haben, darunter auch zwei Männer, die neben dem Rentner gestanden haben sollen. „Die Verkehrsermittler der Verkehrsdirektion Süd bitten nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, insbesondere auch die beiden Männer, sich unter bei der Polizei zu melden.“ Entsprechendes an: Tel. 428 65 4961. (dg)