Hamburger Krankenhaus: Gefährlicher Stoff tritt aus – Großeinsatz

Foto:

Heimfeld –

Großeinsatz in Hamburg: In der Leichenhalle des Asklepios Klinikums Harburg am Eißendorfer Pferdeweg ist am späten Freitagabend eine ersten Vermutungen nach gefährliche Flüssigkeit ausgetreten. Die Feuerwehr entsandte ein entsprechendes Aufgebot zum Krankenhaus.

Mehrere Fahrzeuge der Retter stehen vor der Notaufnahme, die Beamten besprechen sich, verschaffen sich einen ersten Lage-Überblick. Wegen des Einsatzes um kurz vor 22 Uhr müssen Rettungswagen kurzzeitig andere Kliniken anfahren, auch mit Patienten aus dem Umfeld.

Alarm in Hamburg: Gefährlicher Stoff tritt in Leichenhalle aus

Dann wird Entwarnung gegeben: Keine Gefahr für die Patienten. In der Leichehalle war ein Stoff ausgelaufen, höchstwahrscheinlich Formalin oder Ammoniak, so die Feuerwehr.

Die Flüssigkeiten kommen bei der Leichenkonservierung zum Einsatz, sind beim kontrollierten Gebrauch ungefährlich, einzeln kann Formalin aber die Schleimhäute reizen und auf lange Sicht sogar Krebs auslösen, Ammoniak bei angepasster Dosis sogar tödlich wirken.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Verletzte bei Labor-Vorfall in Hamburg

Die Feuerwehr ging bei der Untersuchung des Stoffs sehr vorsichtig vor. Bis nach Mitternacht waren die Kräfte im Einsatz. Die Abläufe in dem Heimfelder Krankenhaus waren nur kurzfristig eingeschränkt. (dg)