Die Hamburger Polizei hat zusammen mit Mitarbeitern des Gesundheitsamts am Samstagabend im Rahmen einer Corona-Kontrolle den Burger-Laden der US-Kette „Five Guys“ am Millerntorplatz überprüft. Der Laden hat in Hamburg erst seit wenigen Wochen geöffnet.

Um kurz vor 22 Uhr waren die Beamten mit der Kontrolle fertig und verließen den Laden. Ob dort Mängel oder sogar Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt wurden, war zunächst unklar.

Hamburg: Corona-Kontrolle bei Burger-Laden „Five Guys“

Die Polizei teilte auf MOPO-Nachfrage mit, dass am Samstagabend insgesamt elf Gastro-Betriebe und ein Kiosk hinsichtlich der Einhaltung der geltenden Bestimmungen der Eindämmungsverordnung kontrolliert wurden. „In vier Fällen haben Beamte Ordnungswidrigkeiten festgestellt“, so Polizeisprecherin Nina Kaluza. Dabei ging es immer um die richtige Kontaktdatenerhebung.

Seit nun eineinhalb Jahren kontrollieren die Beamten Betriebe, und das mehrmals die Woche, oft am Wochenende. Daneben finden, gerade im Bereich der Reeperbahn, auch weitere Schwerpunkteinsätze mit dem Fokus auf Waffen, Drogen und Diebstahl statt. Auch das Glasflaschenverbot werde weiterhin und regelmäßig überprüft, so Kaluza. (dg)