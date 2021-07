Hamburger Innensenator: Reifen am Auto von Grotes Ehefrau zerstochen

St. Pauli –

Nachdem das Auto von Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) bereits im Dezember 2019 Ziel eines Farbangriffs wurde, wurden nun die Reifen am Auto seiner Ehefrau zerstochen. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Freitag und Sonntag in der Wohlwillstraße auf St. Pauli, wo Grote lebt. Das Auto von Ehefrau Catherine Saavedra war dort am Freitag abgestellt worden. Als Saavedra am Montag zu ihrem Wagen kam, entdeckte sie die Bescherung. Alle vier Reifen waren zerstochen worden.

Hamburg: Nicht der erste Angriff auf einen Wagen von Andy Grote

Am 13. Dezember vergangenen Jahres war der Innensenator bereits Ziel eines Farbangriffs. Auf dem Weg zum Kindergarten seines Sohnes wurde Grotes Dienstwagen an der Hein-Hoyer-Straße mit Steinen und Farbbeuteln beworfen. Bei einem Auto, das dahinter fuhr, ging eine Scheibe zu Bruch.

Die Staatsschutzabteilung des LKA hat die Ermittlungen im aktuellen Fall übernommen. Zudem bitte die Polizei um Hinweise unter der Tel. Nr. 4286 56789.